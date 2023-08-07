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У Китаї заявили, що переговори в Джидді допомогли консолідувати міжнародний консенсус

7 серпня 2023 14:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Китаї заявили, що переговори в Джидді допомогли консолідувати міжнародний консенсус
Спеціальний посланник Китаю з питань Євразії Лі Хуей. Фото: REUTERS/Thomas Peter/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори в Саудівській Аравії допомогли консолідувати міжнародний консенсус. У Джидді були присутні понад 40 країн. 

Про це повідомляє Reuters.

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Китай направив свого спеціального посланника з питань Євразії і колишнього посла в Росії Лі Хуей, щоб знайти спільну мову для остаточного політичного врегулювання конфлікту, який триває вже 18-й місяць.

"Лі мав широкі контакти і спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання кризи в Україні... вислухав думки і пропозиції всіх сторін і ще більше консолідував міжнародний консенсус", — йдеться в заяві МЗС Китаю.

Там наголосили, що усі сторони позитивно прокоментували участь Лі Хуей і повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам.

За його словами, Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і накопичувати взаємну довіру.

Аналітики вважають, що участь Китаю свідчить про можливі зміни в підході Пекіна, але не про поворот у підтримці РФ.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підбив підсумки зустрічі в Саудівській Аравії дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України.

Також ми писали, експерт центру "Українські студії стратегічних досліджень" Юрій Олійник заявив, що участь Китаю у безпековому саміті в Саудівській Аравії є способом налякати Росію. Довіра між цими двома країнами дуже підірвана через обстріли українських портів. 

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