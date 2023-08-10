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У Кремлі побачили загрозу дипломатичної ізоляції після саміту в Джидді без РФ, — росЗМІ

10 серпня 2023 14:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Кремлі побачили загрозу дипломатичної ізоляції після саміту в Джидді без РФ, — росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Конференція в Саудівській Аравії, де понад 40 країн без Росії обговорювали мир в Україні, занепокоїла Кремль. Відтепер Росії доведеться шукати "якісь відповіді" на нову тактику України.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російських чиновників.

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Нещодавно зустріч у Джидді показала, що Київ задіяв нову тактику — підключити до діалогу країни Глобального Півдня, одночасно дипломатично ізолювавши Росію. Через це у Кремлі почали дуже нервувати та побачили в цьому неабияку загрозу для себе. 

На конференцію приїхали всі партнери РФ з БРІКС, включно з Китаєм, і загалом вони підтримали "формулу миру" Зеленського про територіальну цілісність України. 

"Завдання Києва зробити ці країни, якщо не союзниками, то партнерами. А потім уже, якщо загального консенсусу буде досягнуто, Україна намагатиметься його поглибити і ставитиме більш чутливі питання для формування такого консенсусу. Це саме те, що відбувається зараз", — бідкаються російські дипломати.

Нагадаємо, минулими вихідними у місті Джидда, що у Саудівській Аравії, відбулися дводенні переговори щодо закінчення війни в Україні. Формулу миру обговорили представники понад 40 країн.

Делегації не ухвалили конкретних рішень, а домовилися надалі продовжити спілкування.

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