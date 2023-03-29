Угрозы путина о ядерном оружии в беларуси: когда Совбез ООН соберется на заседание
Совет безопасности ООН проведет заседание для обсуждения угроз президента рф владимира путина разместить ядерное оружие на территории беларуси. Внеочередное заседание Совбеза ООН состоится 31 марта.
Об этом сообщили в секретариате Совбеза.
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В повестке дня этот пункт сформулирован как "угроза международному миру и безопасности".
Заседание начнется в 10:00 по восточно-американскому времени (17:00 по Киеву). Ожидается, что в нем примет участие украинская делегация.
Пятница — последний день марта, месяца, в течение которого в Совбезе председательствует Мозамбик. С 1 апреля председательство переходит в россию.
Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.
В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.
МИД Украины потребовал созвать внеочередное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в связи с намерением россии разместить на территории беларуси тактическое ядерное оружие. Украина также отмечает, что такое решение россии является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.
Фото: ANDREW KELLY/REUTERS