У ЄС відреагували на плани росії розмістити ядерну зброю у Білорусі

Жозеп Боррель

Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Заява голови європейської дипломатії

Боррель наголосив, що Білорусь може і має зупинити це. За його словами, ЄС у будь-якому випадку готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", — написав голова зовнішньополітичного відомства ЄС.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.



The EU stands ready to respond with further sanctions. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 26, 2023

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

МЗС Україна вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з наміром росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Фото: JOHANNA GERON/REUTERS