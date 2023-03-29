Погрози путіна про ядерну зброю у білорусі: коли Радбез ООН збереться на засідання

Рада безпеки ООН обговорить нові ядерні погрози рф

Рада безпеки ООН проведе засідання для обговорення погроз президента рф володимира путіна розмістити ядерну зброю на території білорусі. Позачергове засідання Радбезу ООН відбудеться 31 березня.

Про це повідомили у секретаріаті Радбезу.

Подробиці

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

П’ятниця — останній день березня, місяця, протягом якого в Радбезі головує Мозамбік. З 1 квітня головування переходить до росії.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

МЗС Україна виcловила вимогу скликати позачергове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з наміром росії розмістити на території білорусі тактичну ядерну зброю. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями.

Фото: ANDREW KELLY/REUTERS