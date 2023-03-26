Україна вимагає скликати Радбез ООН після заяви про розміщення ядерки рф у Білорусі

МЗС України виступило з заявою щодо планів рф про розміщення ядерної зброї у Білорусі

Україна вимагає скликати позачергове засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з наміром росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Україна також наголошує, що таке рішення рф є порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Росія підриває систему міжнародної безпеки

"Останні заяви рф щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю є черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму, що підриває засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому", — йдеться у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що такі наміри не можуть не спричиняти особливої стурбованості для всієї світової спільноти.

"Росія заявляє про них за умов продовження своєї нічим не спровокованої агресивної війни проти України. Попри жахливі злочини проти людяності та воєнні злочини, якими кремль супроводжує цю загарбницьку війну проти суверенної держави, росія демонструє свою неспроможність перемагати на полі бою", — зауважили в міністерстві.

Заклик до білорусів

Українське дипломатичне відомство закликало громадян Білорусі чинити спротив планам кремля.

"Україна звертається до білоруського суспільства не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, що ще більше перетворить цю країну на заручника кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього", — зазначається в дописі.

Зверненні до міжнародної спільноти

Також МЗС звернулося до держав G7 та Європейського Союзу із проханням попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю.

Окрім того, Україна заявила, що очікує на ефективні дії щодо протидії ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, які несуть особливу відповідальність за недопущення погроз агресії з використанням ядерної зброї.

"Вимагаємо негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Україна закликає всіх членів світового співтовариства довести до злочинного путінського режиму категоричну неприйнятність його чергових ядерних провокацій та вжити рішучі заходи з метою ефективного стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї", — підкреслили в міністерстві.

У МЗС зауважили, що росія вкотре підтверджує свою хронічну нездатність бути відповідальним розпорядником ядерної зброї як засобом стримування та попередження війни, а не інструментом погроз та залякування.

"Світ має об’єднатися проти того, хто ставить під загрозу майбутнє людської цивілізації", — підсумували в пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.