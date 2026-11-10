Подкуп иностранных должностных лиц: Рада приняла президентский законопроект

Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15056, который предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс и Закон "О предотвращении коррупции". Документ направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с Конвенцией ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада усилила механизмы противодействия международной коррупции

Законопроект призван обеспечить выполнение Украиной международных обязательств в сфере противодействия коррупции и приблизить национальное законодательство к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет прежде всего об усовершенствовании механизмов привлечения к ответственности за подкуп должностных лиц иностранных государств во время международных деловых операций.

В частности, документ уточняет определение понятия "должностное лицо иностранного государства", чтобы привести его в соответствие с терминологией международной Конвенции. Это должно обеспечить надлежащее применение украинского уголовного законодательства в делах, связанных с подкупом иностранных чиновников.

Отдельный блок изменений касается ответственности юридических лиц. Законопроект предусматривает унификацию положений о применении мер уголовно-правового характера к правопреемникам компаний. Таким образом, документ совершенствует правовые механизмы, применяемые в случаях изменения организационной структуры или правового статуса юридического лица.

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Также закон предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности, вводится возможность апелляционного обжалования постановлений следственного судьи о применении ограничений деятельности юридического лица или об отказе в их применении в ходе досудебного расследования. Это касается процессуальных решений, которые могут влиять на деятельность компаний в рамках уголовного производства.

Кроме того, документ устанавливает требования к уполномоченным лицам относительно принятия мер по предотвращению коррупции. Речь идет о лицах, которые в соответствии с законодательством, учредительными документами, договорами или иными полномочиями могут действовать от имени компании или представлять ее интересы.

Как писали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал Верховную Раду принять этот законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что принятие документа усилит ответственность за международную коррупцию, укрепит доверие партнеров и будет способствовать выполнению обязательств Украины на пути в ЕС.

Также Новини.LIVE сообщали, что недавно парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За продление военного положения проголосовали 293 народных депутата, а за продление мобилизации — 281 парламентарий. Новые сроки вступили в силу с 31 октября 2026 года.