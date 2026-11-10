Глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал Верховную Раду принять законопроект № 15056, касающийся борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с положениями соответствующей Конвенции ОЭСР. По словам Буданова, его принятие также связано с выполнением обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём сообщении в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Вступление в ЕС и доверие партнеров: Буданов обратился к Верховной Раде

Глава Офиса президента подчеркнул, что ожидает от народных депутатов ответственного решения по документу, инициированному президентом Украины.

"Для Украины это усиление ответственности за международную коррупцию, укрепление доверия партнеров и выполнение обязательств в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз", — отметил Буданов.

Он также подчеркнул, что верховенство права, прозрачность и сильные государственные институты являются составляющими национальной безопасности Украины.

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По словам Буданова, принятие законопроекта соответствует позиции президента и государственному курсу, который должен реализовываться через конкретные решения.

Как писали Новини.LIVE, недавно Верховная Рада приняла законопроект № 13255, который предусматривает создание нового вида Вооруженных сил Украины — Космических сил. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата. Инициатива предусматривает развитие военных космических технологий, в частности создание системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и защищенной спутниковой связи.

Также Рада приняла законопроект №15082-д, который позволяет нынешним десятиклассникам завершить обучение в своих школах, даже если учебные заведения будут реорганизованы или перепрофилированы в гимназии. Учащиеся 2026/2027 учебного года смогут окончить 11 класс в том же учебном заведении и получить свидетельство о полном общем среднем образовании. Для этого предусмотрен упрощенный механизм выдачи или переоформления лицензий, который будет действовать до окончания 2027/2028 учебного года.