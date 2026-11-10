Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Буданов призвал Раду принять проект о борьбе с международной коррупцией

Буданов призвал Раду принять проект о борьбе с международной коррупцией

Ua ru
10 ноября 2026 10:49
Буданов призвал Раду принять законопроект о борьбе с международной коррупцией Кирилл Буданов/Telegram
Глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов призвал Верховную Раду принять законопроект № 15056, касающийся борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с положениями соответствующей Конвенции ОЭСР. По словам Буданова, его принятие также связано с выполнением обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своём сообщении в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
буданов
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Вступление в ЕС и доверие партнеров: Буданов обратился к Верховной Раде

Глава Офиса президента подчеркнул, что ожидает от народных депутатов ответственного решения по документу, инициированному президентом Украины.

"Для Украины это усиление ответственности за международную коррупцию, укрепление доверия партнеров и выполнение обязательств в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз", — отметил Буданов.

Он также подчеркнул, что верховенство права, прозрачность и сильные государственные институты являются составляющими национальной безопасности Украины.

Читайте также:

По словам Буданова, принятие законопроекта соответствует позиции президента и государственному курсу, который должен реализовываться через конкретные решения.

Как писали Новини.LIVE, недавно Верховная Рада приняла законопроект № 13255, который предусматривает создание нового вида Вооруженных сил Украины — Космических сил. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата. Инициатива предусматривает развитие военных космических технологий, в частности создание системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и защищенной спутниковой связи.

Также Рада приняла законопроект №15082-д, который позволяет нынешним десятиклассникам завершить обучение в своих школах, даже если учебные заведения будут реорганизованы или перепрофилированы в гимназии. Учащиеся 2026/2027 учебного года смогут окончить 11 класс в том же учебном заведении и получить свидетельство о полном общем среднем образовании. Для этого предусмотрен упрощенный механизм выдачи или переоформления лицензий, который будет действовать до окончания 2027/2028 учебного года.

Верховная Рада Офис президента Европейский союз коррупция Кирилл Буданов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации