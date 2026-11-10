Підкуп іноземних посадовців: Рада ухвалила президентський законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: Верхована Рада України

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15056, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу та Закону "Про запобігання корупції". Документ спрямований на приведення українського законодавства у відповідність до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада посилила механізми протидії міжнародній корупції

Законопроєкт має забезпечити виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері протидії корупції та наблизити національне законодавство до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Йдеться передусім про вдосконалення механізмів притягнення до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав під час міжнародних ділових операцій.

Зокрема, документ уточнює визначення поняття "посадова особа іноземної держави", щоб привести його у відповідність до термінології міжнародної Конвенції. Це має забезпечити належне застосування українського кримінального законодавства у справах, пов’язаних із підкупом іноземних чиновників.

Окремий блок змін стосується відповідальності юридичних осіб. Законопроєкт передбачає уніфікацію положень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників компаній. Таким чином, документ удосконалює правові механізми, які застосовуються у випадках зміни організаційної структури або правового статусу юридичної особи.

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Також закон передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу. Зокрема, запроваджується можливість апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо застосування обмежень діяльності юридичної особи або відмови в їх застосуванні під час досудового розслідування. Це стосується процесуальних рішень, які можуть впливати на діяльність компаній у межах кримінального провадження.

Крім того, документ встановлює вимоги до уповноважених осіб щодо вжиття заходів із запобігання корупції. Йдеться про осіб, які відповідно до законодавства, установчих документів, договорів або інших повноважень можуть діяти від імені компанії чи представляти її інтереси.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав Верховну Раду ухвалити цей законопроєкт, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що ухвалення документа посилить відповідальність за міжнародну корупцію, зміцнить довіру партнерів та сприятиме виконанню зобов’язань України на шляху до ЄС.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, а за продовження мобілізації — 281 парламентар. Нові строки почали діяти з 31 жовтня 2026 року.