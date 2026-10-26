Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 29 января 2027 года

Украинские воины на фронте. Фото: 36-я ОБрМП

В понедельник, 26 октября, Верховная Рада продлила действие военного положения ещё на 90 дней. Согласно принятому решению, особый правовой режим будет действовать до 29 января 2027 года. Решение было принято на основании указа президента Украины Владимира Зеленского. "За" проголосовали народные 293 депутата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Депутаты одобрили предложение президента о продлении военного положения

Продление военного положения предусматривает, что установленный правовой режим будет оставаться в силе в течение следующих трех месяцев. Новый срок действия истекает 29 января 2027 года.

Соответствующее решение парламент принял после рассмотрения президентского законопроекта об утверждении указа о продлении срока действия военного положения.

Что такое военное положение и какие ограничения оно предусматривает

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии или угрозы государственной независимости и территориальной целостности. Законодательство предусматривает ряд мер, которые могут применяться во время военного положения в зависимости от обстоятельств и решений уполномоченных органов.

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В частности, это:

введение комендантского часа ;

; проверка документов и, на условиях, предусмотренных законом, досмотр вещей и транспортных средств;

и, на условиях, предусмотренных законом, досмотр вещей и транспортных средств; установление особых правил въезда и выезда , а также ограничение передвижения;

, а также ограничение передвижения; запрет или ограничение проведения мирных собраний и массовых мероприятий;

эвакуация населения с опасных территорий;

с опасных территорий; использование имущества для нужд обороны в установленном законом порядке.

Как военное положение влияет на права граждан

Во время действия особого правового режима отдельные конституционные права и свободы могут временно ограничиваться, если это необходимо для обеспечения обороны и безопасности государства. Такие ограничения должны быть определены в установленном законом порядке с указанием срока их действия.

Могут ли досрочно отменить военное положение

Согласно законодательству, президент может досрочно отменить его на всей территории Украины или в отдельных местностях при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости и территориальной целостности страны.

Как писали Новини.LIVE, недавно Верховная Рада приняла закон, отменяющий льготу по НДС для товаров стоимостью до 150 евро, заказанных через иностранные маркетплейсы, в частности AliExpress и Temu. После вступления в силу новых правил к таким покупкам будет применяться НДС в размере 20%, который будет начислять и уплачивать онлайн-платформа. В то же время для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, которые физические лица отправляют друг другу, предусмотрено освобождение от налога.

Также Рада перенесла запуск электронной системы отслеживания подакцизных товаров "еАкциз" с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года. Система должна обеспечить контроль за оборотом алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет с помощью электронных марок вместо бумажных. Отсрочка связана с необходимостью завершить подготовку и обеспечить техническую готовность системы к полноценной работе.