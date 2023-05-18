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После Зеленского с Ли Хуэем встретились Ермак и Кулеба

18 мая 2023 14:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
После Зеленского с Ли Хуэем встретились Ермак и Кулеба
Переговоры украинской стороны с китайской делегацией. Фото: Reuters/Eduard Kryzhanivskyi/Press Service of the Ministery of Foreign Affairs of Ukraine/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские чиновники провели брифинг для спецпредставителя Китайской Народной Республики. Они объяснили ему актуальную ситуацию в Украине.

Об этом сообщил на своем Twitter-аккаунте глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Брифинг с китайцами

Андрей Ермак по поручению Президента Украины Владимира Зеленского провел брифинг для китайской правительственной делегации во главе со спецпредставителем Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэем.

Темой брифинга стала текущая ситуация безопасности в Украине.

Формула мира для Ли Хуэя

Ермак подчеркнул, что он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщили китайскому спецпредставителю о десяти пунктах формулы мира от Президента Зеленского.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Китай был вовлечен в реализацию украинской формулы мира", — заверил руководитель президентской канцелярии.

Андрей Ермак поблагодарил Китай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, вчера, 17 мая, переговоры с китайским спецпредставителем из Евразии Ли Хуэем провел президент Украины Владимир Зеленский. Во время встречи Ли Хуэй представил свою позицию по поводу "кризисной ситуации", с которой столкнулась Украина, выразив мнение, что универсального решения проблемы нет.

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