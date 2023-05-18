Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У середу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з китайським спецпредставником з Євразії з Лі Хуей. Під час зустрічі Лі представив свою позицію щодо кризової ситуації, з якою зіткнулася Україна, висловивши думку, що універсального розв'язання проблеми немає.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Лі Хуей наголосив, що необхідне дотримання взаємної довіри між усіма зацікавленими сторонами для досягнення умов припинення бойових дій та переходу до мирних діалогів.

Представник Китаю також підтвердив готовність своєї країни допомогти Україні у вирішенні ситуації "в рамках доступних можливостей". Втім, точні деталі цієї підтримки в офіційних джерелах поки що не розголошуються.

Інформацію про те, які теми порушував президент України під час цієї зустрічі, поки що не оприлюднено. Крім того, слід зазначити, що самі зустрічі наразі не було підтверджено з боку українських офіційних осіб.

Нагадаємо, що КНР може допомогти у врегулюванні війни на території України, попри те, що Китай переслідує свої власні інтереси. Справедливе та мирне вирішення конфлікту на користь Пекіна, оскільки це може запобігти можливому "землетрусу" для всього світового порядку.

Також ми писали, що за всі 14 місяців війни в Україні президент Володимир Зеленський вперше поговорив із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Обидві сторони вітали цей контакт та обмінялися новими контактами для підтримки подальшого діалогу та дій — Київ відправить до Пекіна нового посла, а Пекін надішле до Києва спецпредставника з Євразії.