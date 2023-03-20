У Китаї прокоментували ордер путіну: на чому наполягає Пекін

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь

Китайська Народна Республіка прогнозовано миролюбиво прокоментувала рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт володимира путіна. Пекін вимагає об’єктивності.

Про це повідомляє видання Sky News.

Китай вимагає об’єктивності

Представник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь прокоментував рішення про ордер на арешт володимира путіна.

За його словами, китайська влада вимагає від Міжнародного кримінального суду об’єктивності у цій справі.

Путіна треба судити без політики

Ван Веньбінь наголосив, що МКС має обійтися без політизації цієї справи.

Крім того, Міжнародний кримінальний суд повинен уникати подвійних стандартів, зокрема, щодо кримінального переслідування російського диктатора.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Додамо, у серпні в Південній Африці заплановано саміт, який має намір відвідати кремлівський диктатор володимир путін. Однак після ордера МКС країна зобов'язана заарештувати президента рф.

Фото: Facebook-сторінка МЗС Китаю