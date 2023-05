Після Зеленського з Лі Хуеєм зустрілися Єрмак і Кулеба

Переговори української сторони із китайською делегацією. Фото: Reuters/Eduard Kryzhanivskyi/Press service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine/Handout

Українські чиновники провели брифінг для спецпредставника Китайської Народної Республіки. Вони пояснили йому актуальну безпекову ситуацію в Україні.

Про це повідомив на своєму Twitter-акаунті голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Брифінг з китайцями

Андрій Єрмак на доручення Президента України Володимира Зеленського провів брифінг для китайської урядової делегації на чолі із спецпредставником Китайської Народної Республіки у справах Євразії Лі Хуеєм.

Темою брифінгу стала поточна безпекова ситуація в Україні.

Формула миру для Лі Хуея

Єрмак наголосив, що разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомили китайському спецпредставнику про десять пунктів формули миру від Президента Зеленського.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру", — запевнив керівник президентської канцелярії.

Андрій Єрмак подякував Китаю за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, учора, 17 травня, переговори з китайським спецпредставником з Євразії Лі Хуеєм провів Президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі Лі Хуей представив свою позицію щодо "кризової ситуації", з якою зіткнулася Україна, висловивши думку, що універсального розв'язання проблеми немає.