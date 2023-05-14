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После Германии Зеленский посетит еще одно европейское государство

14 мая 2023 18:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
После Германии Зеленский посетит еще одно европейское государство
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

После визита Германии Владимир Зеленский посетит Францию. Визит в Париж запланирован сегодня.

Об этом пишет издание AFP.

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Подробности

Источники издания сообщают, что Президент Украины прибудет в Париж до конца сегодняшнего дня.

"Президент Украины Владимир Зеленский ожидается сегодня в Париже после посещения Рима в субботу и Германии сегодня", — говорится в сообщении.

Зеленского должен встретить Макрон

Французское издание Le Figaro сообщает, что Зеленский должен приземлиться вечером на авиабазе Велизи Виллакубле. Его встретят премьер-министр Элизабет Берн и министр иностранных дел Катрин Колонна.


Другие источники говорят, что украинский Президент останется в отеле Inercontinental и вылетит в понедельник в 7:30 утра из Орли. Его должен принять президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник утром в Версальском дворце.

 

Отметим, что это не первый визит главы украинского государства во Францию с начала полномасштабного вторжения. В феврале 2023 года Зеленский приезжал в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Кроме того, Президент Украины встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине. После окончания встречи Шольц заверил Зеленского по поводу дальнейшей поддержки украинского народа.

Вчера, 13 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

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