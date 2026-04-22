В Кабмине появилась петиция об оружии для самозащиты ветеранов

На сайте Кабинета министров зарегистрировали петицию, которой просят предоставить ветеранам войны право на хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия для самозащиты. Пока она набрала почти 5 тысяч голосов из 25 тысяч нужных. Автором является Владислав Климкин.

"Разрешить ветеранам подразделений ВСУ, НГУ, ГПСУ, МВД, СБУ, СВР и других вооруженных подразделений и вооруженных формирований, которые принимали участие в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и обеспечивали оборонительные и правоохранительные функции, право на приобретение, хранение, ношение короткоствольного огнестрельного оружия с целью защиты себя, своей жизни и здоровья", — говорится в тексте петиции.

Такое право предлагают предоставить при условии прохождения общей проверки для владельцев оружия или специальной дополнительной проверки.

"Ветераны войны — это люди, которые прошли горнило войны с оружием в руках, имеют соответствующий опыт работы с ним. Они отдали за государство самое ценное — свое здоровье. Теперь большинство из них искалечены войной, не имеют физической возможности постоять за себя или убежать от нападения. Они должны иметь дополнительные права на самозащиту как люди, которые внесли свой вклад в обороноспособность и защиту государства", — отмечает автор.

Что будет, если петиция наберет необходимое количество голосов

После того, как документ наберет 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть государственный орган, которому она адресована — в данном случае правительство. Ответ должен быть опубликован официально - предложение могут как поддержать, так и отклонить.

Важно! Кабмин не обязан выполнять это требование, а должен лишь рассмотреть и ответить.

Теракт в Киеве

Отметим, что особенно активно тема гражданского оружия в очередной раз активно начала обсуждаться после теракта в Киеве, который произошел 18 апреля в Голосеевском районе. От рук нападающего с оружием умерло семь человек. Кроме стрельбы на улице, мужчина захватил заложников в супермаркете.

После этого инцидента глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что нардепам необходимо разработать и принять закон о гражданском оружии. Также, по его мнению, должен быть введен обязательный курс обучения по обращению с гражданским оружием. А виды оружия должны четко классифицировать.

Кроме того, эксклюзивно в эфире День.LIVE адвокат Жанна Грушко отметила, что что государству необходимо пересмотреть алгоритмы проверки граждан перед выдачей разрешений, ведь психологическое состояние общества существенно изменилось. По ее словам, в условиях хронического стресса люди могут неадекватно оценивать уровень угрозы.