Правило 10 минут, модульные конструкции и видеонаблюдение: Рада утвердила новые правила для убежищ

Мужчина проходит мимо укрытия. Фото: Новини.LIVE

В среду, 19 августа, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15397, который предусматривает комплексное ужесточение требований к укрытиям и контролю за их доступностью в условиях чрезвычайного периода. Документ изменяет правила обустройства, содержания и проверки защитных сооружений, а также устанавливает новые требования к строительству гражданских и инфраструктурных объектов. Кроме того, закон предусматривает развитие сети мобильных укрытий, цифровой мониторинг и ужесточение ответственности за ненадлежащее содержание сооружений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Мобильные укрытия официально включат в фонд защитных сооружений

Одним из ключевых положений закона является закрепление в Кодексе гражданской защиты понятия "первичное (мобильное) укрытие". Такие сооружения официально будут относиться к фонду защитных сооружений гражданской защиты. Их строительство, установка и дальнейшая эксплуатация должны соответствовать требованиям законодательства, государственным строительным нормам и стандартам.

Речь идет, в частности, о быстровозводимых конструкциях блок-модульного типа, которые можно оперативно устанавливать в местах массового скопления людей.

Закон ужесточает требования к техническому состоянию и оснащению защитных сооружений. Для убежищ, за исключением противорадиационных укрытий, предусмотрены требования к герметичности и исправности основных инженерных систем.

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В сооружениях должны быть предусмотрены запасы питьевой воды, лекарственных средств, тёплых вещей и электрогенератор. Кроме того, за каждым укрытием должно быть закреплено ответственное лицо, которое будет следить за его состоянием и готовностью к использованию.

Таким образом, проверка укрытия должна касаться не только наличия самого помещения, но и того, можно ли фактически разместить там людей и обеспечить им необходимые условия.

Убежища будут проверяться ежемесячно

Защитные сооружения гражданской защиты, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия будут подвергаться периодическим проверкам не реже одного раза в месяц.

Контроль будут осуществлять сотрудники военных администраций или местных государственных администраций. По результатам проверок ответственные органы должны будут отчитываться о состоянии сооружений и выявленных нарушениях.

Убежища, находящиеся в государственной и коммунальной собственности, нельзя будет приватизировать

Документ также устанавливает отдельные правила относительно имущественного статуса защитных сооружений. Убежища, находящиеся в государственной или коммунальной собственности, нельзя будет приватизировать, отчуждать или изымать иным образом.

Кроме того, во время военного положения договоры аренды таких объектов на определённых законом условиях смогут досрочно расторгаться по инициативе государства или органа местного самоуправления. При этом предусмотренный срок для такого расторжения — до 24 часов.

Если арендатор отказывается освободить помещение или его невозможно найти, доступ к укрытию для приведения его в готовность может осуществляться без согласия пользователя.

Убежища нельзя будет использовать как обычные помещения

В период военного положения предполагается запрет на использование защитных сооружений для культурных, развлекательных и других бытовых нужд, если это противоречит их основному назначению.

Приоритетной остается защита населения от опасных факторов чрезвычайных ситуаций и военных действий.

Новые здания будут обязаны проектироваться с учётом гражданской защиты

Еще один важный блок изменений касается строительства. Для объектов классов последствий СС2 и СС3, где постоянно будут находиться более 50 человек, меры гражданской защиты должны стать обязательной частью проектной документации.

То есть при проектировании таких объектов вопрос укрытия не может оставаться факультативным. Он должен учитываться еще на этапе подготовки строительной документации.

Это коснется, в частности, новых жилых, общественных и других объектов, на которых одновременно могут находиться значительные группы людей.

В Украине введут правило десяти минут

Закон предусматривает расширение сети быстровозводимых укрытий в местах, где регулярно находится много людей.

Речь идет об остановках общественного транспорта, парках, местах отдыха и других общественных пространствах. Военные администрации и местные государственные администрации должны организовывать установку таких сооружений.

Ключевой ориентир — человек должен иметь возможность самостоятельно добраться до ближайшего доступного укрытия не более чем за 10 минут. Отдельно предусмотрено, что такие сооружения должны быть приспособлены для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В укрытиях появится видеонаблюдение

В период военного положения защитные сооружения должны быть оборудованы системами видеонаблюдения. Это должно обеспечить дополнительный контроль за доступностью объектов и их использованием.

Финансирование такого оборудования предусмотрено за счет средств государственного бюджета в порядке, установленном законодательством.

В то же время должна появиться единая интерактивная система учета укрытий. Ее создание возлагается на Министерство внутренних дел. В системе должны содержаться данные о местонахождении сооружения, его техническом состоянии и условиях эксплуатации.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла закон, разрешающий использовать транспортные средства, полученные в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок во время военного положения. Речь идет, в частности, о междугородних и пригородных маршрутах общего пользования, а также о перевозках льготников.

Также в Верховную Раду поступили представления президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел и Евгения Хмары министром обороны Украины. Сегодня эти решения должен рассмотреть парламент.