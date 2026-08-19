Правило 10 хвилин, модульні конструкції та відеонагляд: Рада ухвалила нові правила для укриттів

Чоловік іде повз укриття. Фото: Новини.LIVE

У середу, 19 серпня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №15397, який передбачає комплексне посилення вимог до укриттів та контролю за їхньою доступністю в умовах особливого періоду. Документ змінює правила облаштування, утримання й перевірки захисних споруд, а також встановлює нові вимоги до будівництва цивільних та інфраструктурних об’єктів. Окремо закон передбачає розвиток мережі мобільних укриттів, цифровий моніторинг та посилення відповідальності за неналежне утримання споруд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Мобільні укриття офіційно включать до фонду захисних споруд

Одним із ключових положень закону є закріплення у Кодексі цивільного захисту поняття "первинне (мобільне) укриття". Такі споруди офіційно належатимуть до фонду захисних споруд цивільного захисту. Їх будівництво, встановлення та подальша експлуатація повинні відповідати вимогам законодавства, державним будівельним нормам і стандартам.

Йдеться, зокрема, про швидкоспоруджувані конструкції блок-модульного типу, які можна оперативно встановлювати у місцях масового перебування людей.

Закон посилює вимоги до технічного стану та оснащення захисних споруд. Для сховищ, за винятком протирадіаційних укриттів, передбачаються вимоги щодо герметичності та справності основних інженерних систем.

Читайте також:

У спорудах мають бути передбачені запаси питної води, лікарських засобів, теплих речей та електрогенератор. Крім того, за кожним укриттям повинна бути закріплена відповідальна особа, яка стежитиме за його станом та готовністю до використання.

Таким чином, перевірка укриття має стосуватися не лише наявності самого приміщення, а й того, чи можна фактично розмістити там людей та забезпечити їм необхідні умови.

Укриття перевірятимуть щомісяця

Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття підлягатимуть періодичним перевіркам не рідше одного разу на місяць.

Контроль здійснюватимуть працівники військових адміністрацій або місцевих державних адміністрацій. За результатами перевірок відповідальні органи мають звітувати про стан споруд та виявлені порушення.

Укриття державної та комунальної власності не можна буде приватизувати

Документ також встановлює окремі правила щодо майнового статусу захисних споруд. Сховища, які перебувають у державній або комунальній власності, не можна буде приватизувати, відчужувати чи вилучати в інший спосіб.

Крім того, під час воєнного стану договори оренди таких об’єктів за визначених законом умов зможуть достроково припинятися за ініціативою держави або органу місцевого самоврядування. При цьому передбачений строк для такого припинення — до 24 годин.

Якщо орендар відмовляється звільняти приміщення або його неможливо знайти, доступ до укриття для приведення його у готовність може здійснюватися без згоди користувача.

Укриття не можна буде використовувати як звичайні приміщення

У період воєнного стану передбачається заборона використовувати захисні споруди для культурних, розважальних та інших побутових потреб, якщо це суперечить їхньому основному призначенню.

Пріоритетним залишається захист населення від небезпечних факторів надзвичайних ситуацій та воєнних дій.

Новобудови зобов’яжуть проєктувати з урахуванням цивільного захисту

Ще один важливий блок змін стосується будівництва. Для об’єктів класів наслідків СС2 та СС3, де постійно перебуватимуть понад 50 людей, заходи цивільного захисту мають стати обов’язковою частиною проєктної документації.

Тобто під час проєктування таких об’єктів питання укриття не може залишатися факультативним. Воно повинно враховуватися ще на етапі підготовки будівельної документації.

Це стосуватиметься, зокрема, нових житлових, громадських та інших об’єктів, на яких одночасно можуть перебувати значні групи людей.

В Україні запровадять правило десяти хвилин

Закон передбачає розширення мережі швидкоспоруджуваних укриттів у місцях, де регулярно перебуває багато людей.

Йдеться про зупинки громадського транспорту, парки, місця відпочинку та інші громадські простори. Військові адміністрації та місцеві державні адміністрації повинні організовувати встановлення таких конструкцій.

Ключовий орієнтир — людина має мати можливість самостійно дістатися до найближчого доступного укриття не більш ніж за 10 хвилин. Окремо передбачено, що такі споруди мають бути пристосованими для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

В укриттях з’явиться відеоспостереження

У період воєнного стану захисні споруди мають обладнуватися системами відеоспостереження. Це має забезпечити додатковий контроль за доступністю об’єктів та їхнім використанням.

Фінансування такого обладнання передбачено за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.

Водночас має з’явитися єдина інтерактивна система обліку укриттів. Її створення покладається на Міністерство внутрішніх справ. У системі мають міститися дані про місцезнаходження споруди, її технічний стан та умови експлуатації.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє використовувати транспортні засоби, отримані як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про міжміські та приміські маршрути загального користування, а також перевезення пільгових категорій населення.

Також до Верховної Ради надійшли подання президента Володимира Зеленського щодо призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ та Євгенія Хмари міністром оборони України. Сьогодні ці рішення має розглянути парламент.