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Парламент поддержал увольнение Умерова с должности главы ФГИУ

5 сентября 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Парламент поддержал увольнение Умерова с должности главы ФГИУ
Бывший глава ФГИУ Рустем Умеров. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 5 сентября, парламент поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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Увольнение Умерова

"За" проголосовали 302 народных депутата.

"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", — пишет Железняк.

По фракциям за увольнение Умерова проголосовали:

  • "Слуга народа" — 208;
  • "Европейская Солидарность" — 0;
  • "Батькивщина" — 11;
  • "Платформа за жизнь и мир" — 20;
  • "За будущее" — 10;
  • "Голос" — 18;
  • "Доверие" — 14;
  • "Восстановление Украины" — 8;
  • Внефракционные — 13.
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Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak
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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Этот пост он занимал до 5 сентября 2023 года.

Добавим, сегодня, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируют назначить начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.

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