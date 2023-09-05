Парламент поддержал увольнение Умерова с должности главы ФГИУ

Бывший глава ФГИУ Рустем Умеров. Фото: "Украинская правда"

Сегодня, 5 сентября, парламент поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

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Увольнение Умерова

"За" проголосовали 302 народных депутата.

"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", — пишет Железняк.

По фракциям за увольнение Умерова проголосовали:

"Слуга народа" — 208;

"Европейская Солидарность" — 0;

"Батькивщина" — 11;

"Платформа за жизнь и мир" — 20;

"За будущее" — 10;

"Голос" — 18;

"Доверие" — 14;

"Восстановление Украины" — 8;

Внефракционные — 13.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Этот пост он занимал до 5 сентября 2023 года.

Добавим, сегодня, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируют назначить начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.