Парламент поддержал увольнение Умерова с должности главы ФГИУ
Сегодня, 5 сентября, парламент поддержал увольнение Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Увольнение Умерова
"За" проголосовали 302 народных депутата.
"Ждем сегодня внесения предложения от Президента назначить его Министром обороны Украины, а завтра голосование", — пишет Железняк.
По фракциям за увольнение Умерова проголосовали:
- "Слуга народа" — 208;
- "Европейская Солидарность" — 0;
- "Батькивщина" — 11;
- "Платформа за жизнь и мир" — 20;
- "За будущее" — 10;
- "Голос" — 18;
- "Доверие" — 14;
- "Восстановление Украины" — 8;
- Внефракционные — 13.
Напомним, сегодня, 5 сентября, Алексей Резников был уволен с должности министра обороны. "За" проголосовали 327 депутатов.
Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Этот пост он занимал до 5 сентября 2023 года.
Добавим, сегодня, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируют назначить начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко.