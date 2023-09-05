Ексміністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан

Сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

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Звільнення Резнікова

За словами Гончаренка, 5 вересня Рада прийняла рішення звільнити з посади міністра оборони Олексія Резнікова.

Ухвалення відповідної постанови №9679 "Про відставку Міністра оборони України Резнікова О.Ю." підтримали 327 парламентаріїв.

Своєю чергою Ярослав Железняк повідомив, що Олексій Резніков сьогодні в парламенті виступив із фінальною промовою, як міністр оборони.

Зокрема Резніков розповів, що військова допомога Україні досягла 100 млрд доларів.

"За пів року зробили запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тисяч шоломів. Поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми. На озброєння прийнято понад 200 зразків західної зброї", — цитує Резнікова депутат.

Також міністр повідомив, що прийнято в експлуатацію понад 30 моделей українських дронів. Резніков зазначив, що на сьогодні не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому зараз Україна.Також повідомив, що "на фініші реформа закупівель" і Агенція по ресурсному забезпеченню має показати результати у жовтні.

Железняк повідомив, що Резніков закінчив свій виступ словами: "Маю честь".

Нагадаємо, що чутки про відставку Резнікова ширяться давно. Зокрема, через різні скандали з приводу можливих корупційних закупівель для армії харчування та військової форми і спорядження.

Додамо, нещодавно ми писали, чим запамʼятався Резніков на посаді міністра оборони.