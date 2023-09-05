Парламент підтримав звільнення Умєрова з посади голови ФДМУ
Сьогодні, 5 вересня, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Звільнення Умєрова
"За" проголосувало 302 народних депутати.
"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — пише Железняк.
По фракціях за звільнення Умєрова проголосували:
- "Слуга народу" — 208;
- "Європейська Солідарність" — 0;
- "Батьківщина" — 11;
- "Платформа за життя та мир" — 20;
- "За майбутнє" — 10;
- "Голос" — 18;
- "Довіра" — 14;
- "Відновлення України" — 8;
- Позафракційні — 13.
Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.
Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймав до 5 вересня 2023 року.
Додамо, сьогодні, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.