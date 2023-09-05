Парламент підтримав звільнення Умєрова з посади голови ФДМУ

Колишній голова ФДМУ Рустем Умєров. Фото: "Українська правда"

Сьогодні, 5 вересня, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

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"За" проголосувало 302 народних депутати.

"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — пише Железняк.

По фракціях за звільнення Умєрова проголосували:

"Слуга народу" — 208;

"Європейська Солідарність" — 0;

"Батьківщина" — 11;

"Платформа за життя та мир" — 20;

"За майбутнє" — 10;

"Голос" — 18;

"Довіра" — 14;

"Відновлення України" — 8;

Позафракційні — 13.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймав до 5 вересня 2023 року.

Додамо, сьогодні, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.