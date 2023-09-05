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Парламент підтримав звільнення Умєрова з посади голови ФДМУ

5 вересня 2023 14:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Парламент підтримав звільнення Умєрова з посади голови ФДМУ
Колишній голова ФДМУ Рустем Умєров. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 вересня, парламент підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. 

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк

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"За" проголосувало 302 народних депутати.

"Чекаємо сьогодні на внесення пропозиції від Президента призначити його Міністром оборони України, а завтра голосування", — пише Железняк.

По фракціях за звільнення Умєрова проголосували:

  • "Слуга народу" — 208;
  • "Європейська Солідарність" — 0;
  • "Батьківщина" — 11;
  • "Платформа за життя та мир" — 20;
  • "За майбутнє" — 10;
  • "Голос" — 18;
  • "Довіра" — 14;
  • "Відновлення України" — 8;
  • Позафракційні — 13.
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Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak
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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Олексія Резнікова звільнили з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймав до 5 вересня 2023 року.

Додамо, сьогодні, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка.

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