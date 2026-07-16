Папиев призвал парламент сплотиться вокруг президента

Депутат Верховной Рады Михаил Папиев. Фото: кадр из видео

Народный депутат Михаил Папиев во время заседания Верховной Рады призвал коллег поддержать президента Украины и правительство. Он подчеркнул, что в условиях войны парламент должен действовать ответственно и принимать решения, которых ожидают граждане. Также депутат призвал не искать виновных, а начинать с собственной ответственности.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады, передает Новини.LIVE.

Папиев: Парламент должен принимать законы, которых ждут люди

Папиев обратился к парламентариям с призывом объединиться вокруг руководства государства и сосредоточиться на принятии необходимых для страны законов.

По его словам, в условиях полномасштабной войны депутаты должны демонстрировать этичность, честь и ответственность, а не тратить время на поиск виновных.

"Нам сегодня нужно, во-первых, проявить этичность, во-вторых — проявить свою честь и, в-третьих, не искать виновных, а спрашивать в первую очередь с себя, оставаться человеком и знать, что мы находимся в стране, находящейся в состоянии войны, и мы должны победить", — сказал он.

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В то же время народный депутат призвал парламент принимать законодательные инициативы, которых ждет общество.

"Поэтому давайте поддерживать президента Украины, поддерживать правительство и принимать те законы, которых ждут люди", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, депутаты Верховной Рады назначили Сергея Корецкого главой Кабинета министров. Соответствующее решение 16 июля поддержали 289 парламентариев.

После этого парламентарии избрали правительство. Исключением являются главы МИД и Минобороны, кандидатуры которых должен представить президент.