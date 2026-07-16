Никита Потураев заявил о сложении мандата

Депутат Верховной Рады Никита Потураев. Фото: Никита Потураев/Facebook

Депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев слагает депутатский мандат. Он попросил Верховную Раду рассмотреть этот вопрос в срочном порядке. В настоящее время депутат является председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Потураев назвал причину, по которой он сдает мандат

Потураев отметил, что принял такое решение из-за несогласия с некоторыми решениями Рады.

"Я подал заявление о сложении полномочий народного депутата. Прошу коллег в Верховной Раде рассмотреть его, по возможности, так же безотлагательно, как они рассматривают и другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение", — сказал он.

Также Потураев опубликовал заявление о сложении мандата.

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Никита Потураев: биография

Никита Потураев родился 4 сентября 1970 года в Днепре. Окончил Днепровский национальный университет по специальности "английский язык и литература", кандидат политических наук.

Профессиональную деятельность начал в журналистике и на телевидении. В разные годы работал в СМИ, был первым заместителем председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, советником государственных органов власти и политтехнологом. В 2017 году был главным редактором журнала "Фокус".

В 2019 году Потураев был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа". Сначала он был заместителем председателя, а впоследствии возглавил Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. В 2021–2023 годах также возглавлял Кировоградскую областную организацию партии.

За время работы в парламенте стал соавтором закона "О СМИ", поддержал градостроительную реформу № 5655, вызвавшую широкий общественный резонанс, а в 2023 году выступил против увольнения тогдашнего министра культуры Александра Ткаченко.

Как писали Новини.LIVE, сегодня парламент рассмотрит назначение нового премьер-министра. На эту должность предлагается избрать Сергея Корецкого.

Предыдущее правительство Верховная Рада отправила в отставку 14 июля. Это правительство пробыло у власти менее года. Часть министров переизберут в новое правительство.