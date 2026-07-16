Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика Папієв звернувся до нардепів із закликом підтримати президента

Папієв звернувся до нардепів із закликом підтримати президента

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 17:40
Папієв закликав парламент згуртуватися навколо президента
Нардеп Михайло Папієв. Фото: кадр із відео

Народний депутат Михайло Папієв під час засідання Верховної Ради закликав колег підтримати президента України та уряд. Він наголосив, що в умовах війни парламент має діяти відповідально та ухвалювати рішення, яких очікують громадяни. Також депутат закликав не шукати винних, а починати із власної відповідальності.

Про це він сказав під час засідання Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

Папієв: Парламент має ухвалювати закони, яких чекають люди

Папієв звернувся до парламентарів із закликом об'єднатися навколо керівництва держави та зосередитися на ухваленні необхідних для країни законів.

За його словами, в умовах повномасштабної війни депутати повинні демонструвати етичність, честь і відповідальність, а не витрачати час на пошук винних.

"Нам треба сьогодні проявити, по-перше, етичність, по-друге — проявити честь свою і, по-третє, не шукати когось винних, а питати в першу чергу з себе, лишатися людиною і знати, що ми у воюючій країні і ми маємо перемогти", — сказав він.

Читайте також:

Водночас нардеп закликав парламент ухвалювати законодавчі ініціативи, на які очікує суспільство.

"Тому давайте підтримувати президента України, підтримувати уряд і приймати ці закони, яких чекають люди", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, депутати Верховної Ради призначили Сергія Корецького очільником Кабінету міністрів. Відповідне рішення 16 липня підтримали 289 парламентарів.

Після цього парламентарі обрали уряд. Винятком є очільники МЗС та Міноборони, кандидатури яких має подати президент.

Володимир Зеленський Верховна Рада народні депутати
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації