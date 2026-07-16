Папієв закликав парламент згуртуватися навколо президента

Нардеп Михайло Папієв. Фото: кадр із відео

Народний депутат Михайло Папієв під час засідання Верховної Ради закликав колег підтримати президента України та уряд. Він наголосив, що в умовах війни парламент має діяти відповідально та ухвалювати рішення, яких очікують громадяни. Також депутат закликав не шукати винних, а починати із власної відповідальності.

Про це він сказав під час засідання Верховної Ради, передає Новини.LIVE.

Папієв: Парламент має ухвалювати закони, яких чекають люди

Папієв звернувся до парламентарів із закликом об'єднатися навколо керівництва держави та зосередитися на ухваленні необхідних для країни законів.

За його словами, в умовах повномасштабної війни депутати повинні демонструвати етичність, честь і відповідальність, а не витрачати час на пошук винних.

"Нам треба сьогодні проявити, по-перше, етичність, по-друге — проявити честь свою і, по-третє, не шукати когось винних, а питати в першу чергу з себе, лишатися людиною і знати, що ми у воюючій країні і ми маємо перемогти", — сказав він.

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Водночас нардеп закликав парламент ухвалювати законодавчі ініціативи, на які очікує суспільство.

"Тому давайте підтримувати президента України, підтримувати уряд і приймати ці закони, яких чекають люди", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, депутати Верховної Ради призначили Сергія Корецького очільником Кабінету міністрів. Відповідне рішення 16 липня підтримали 289 парламентарів.

Після цього парламентарі обрали уряд. Винятком є очільники МЗС та Міноборони, кандидатури яких має подати президент.