Отец сможет получить отсрочку, если мать находится за границей: законопроект

Заседание парламента, представители ТЦК. Фото: пресс-служба Рады, Вінниця.info. Коллаж: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Верховной Раде предлагают расширить перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о людях, чьи близкие погибли или пропали без вести в результате российской агрессии не только во время боевых действий, но и при других обстоятельствах. Также предлагается изменить правила для родителей, если один из них длительное время проживает за рубежом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Каким новым категориям могут предоставить отсрочку

Соответствующий законопроект №15494 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа 2026 года, однако текст документа пока отсутствует. Тем не менее, автор инициативы, народный депутат Георгий Мазурашу, рассказал о содержании документа.

В настоящее время право на отсрочку имеют, в частности, женщины и мужчины, чьи близкие родственники — муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной или неродной брат или сестра — погибли или пропали без вести во время участия в мероприятиях по отражению и сдерживанию российской агрессии.

Автор законопроекта предлагает расширить эту норму. Отсрочку хотят распространить также на граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время волонтерской деятельности в районах боевых действий или в результате ракетных ударов, бомбардировок или непосредственных боевых действий. Автор законопроекта объясняет это тем, что такие люди также понесли утрату близких из-за российской агрессии.

"Моральное право не подлежать мобилизации имеют и те граждане, которые потеряли таких же близких во время осуществления ими волонтерской деятельности в зоне боевых действий или в результате ракетных ударов, бомбардировок, боевых действий и т. п., от которых родная страна не смогла защитить их от рашистской агрессии", — говорится в обосновании законопроекта.

Еще одно предложенное изменение касается родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка в Украине из-за длительного пребывания второго родителя за рубежом.

Предлагается предоставить одному из родителей право на отсрочку, если второй из родителей постоянно проживает за пределами Украины или находится за границей не менее 90 дней в течение года.

Авторы инициативы поясняют, что в такой ситуации ребенок фактически остается в Украине только с одним из родителей. Поэтому мобилизация этого единственного взрослого, который постоянно находится рядом с ребенком, может оставить его без ближайшего родственника.

"Ребёнок, который остаётся в Украине и растёт только с одним из родителей, и так уже фактически является пострадавшим. Поэтому рассматривать вариант мобилизации единственного близкого для ребёнка родного человека, который находится рядом в Украине, — негуманно", — отмечает автор.

Что изменится для ТЦК

Отдельный блок законопроекта касается полномочий территориальных центров комплектования и социальной поддержки при рассмотрении заявлений об отсрочке. Автор предлагает изменить сам принцип принятия таких решений. По его мнению, если закон уже определяет конкретное основание для отсрочки, ТЦК не должны фактически решать по собственному усмотрению, предоставлять ли ее человеку.

Законопроект также предусматривает, что в случае сомнений относительно оснований для отсрочки именно ТЦК должны проверять соответствующую информацию. Для этого они должны использовать государственные реестры и направлять запросы в другие органы власти. Например, если человек указывает, что второй из родителей находится за границей более 90 дней в году, ТЦК должны самостоятельно проверить эту информацию через соответствующие государственные органы.

"Они сами должны проверять и доказывать, а не гражданин должен бегать и собирать различные справки", — подчеркивает Мазурашу.

Еще одно предложение касается ситуаций, когда ТЦК считает основания для отсрочки недостаточно обоснованными. Предлагается закрепить принцип, согласно которому в такой ситуации именно ТЦК должна доказать необоснованность заявления и законность отказа. Для этого вопрос может решаться в судебном порядке.

То есть гражданин не должен самостоятельно доказывать, что он имеет право на отсрочку, если такое основание уже предусмотрено законом.

В законопроекте также предлагается исключить принудительные меры в отношении лица, подавшего заявление об отсрочке, до тех пор, пока его право не будет надлежащим образом проверено. Речь идет о том, чтобы во время рассмотрения заявления гражданина не могли принудительно направить на военную службу. Если ТЦК откажет в отсрочке, такой отказ, по замыслу автора, должен быть подтвержден как законный в судебном порядке.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить правила вручения требований ТЦК и применения ограничений к военнообязанным. В частности, предлагается отменить норму, согласно которой требование считается врученным, если почта не смогла доставить его адресату. Также предлагается не ограничивать право на управление автомобилем людям, которые заявляют о религиозных или личных убеждениях, препятствующих прохождению военной службы, и готовы выполнять альтернативные задачи в интересах обороны.

Кроме того, 14 июля Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине до 31 октября 2026 года. За соответствующее решение проголосовал 311 народный депутат. Продление связано с продолжающейся российской агрессией и необходимостью обеспечивать обороноспособность Украины.