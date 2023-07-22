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Глава МИД Великобритании отложил свой визит в Китай: в чем причина

22 июля 2023 10:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Глава МИД Великобритании отложил свой визит в Китай: в чем причина
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин задержался из-за почти месячного отсутствия министра иностранных дел Китая Цинь Ганга на публике. Он должен был прибыть в Китай в конце июля.

Об этом пишет Bloomberg.

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Ухудшение связей

В последний раз китайский дипломат появлялся в публичном пространстве 25 июня во время встречи с официальными лицами России, Шри-Ланки и Вьетнама.

"Задержка поездки Клеверли показывает, как дипломатические связи Китая могут пострадать от того, что дольше крутятся вопросы вокруг Ценя, в прошлом году перескочившего из посла США в министра иностранных дел", — отмечают в материале.

По информации издания, глава Китая Си Цзиньпин хотел ухудшить отношения с Европой, чтобы ускорить экономический рост и "избежать новой холодной войны с США и их союзниками".

Позиция Китая в войне РФ с Украиной

Ранее союзники НАТО призвали Китай удержаться от поддержки России в ее войне против Украины. Они утверждают, что такое партнерство противоречит ценностям Североатлантического союза.

В свою очередь президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также она будет заниматься вопросом связей между государствами.

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