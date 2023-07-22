Глава МИД Великобритании отложил свой визит в Китай: в чем причина
Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин задержался из-за почти месячного отсутствия министра иностранных дел Китая Цинь Ганга на публике. Он должен был прибыть в Китай в конце июля.
Об этом пишет Bloomberg.
Ухудшение связей
В последний раз китайский дипломат появлялся в публичном пространстве 25 июня во время встречи с официальными лицами России, Шри-Ланки и Вьетнама.
"Задержка поездки Клеверли показывает, как дипломатические связи Китая могут пострадать от того, что дольше крутятся вопросы вокруг Ценя, в прошлом году перескочившего из посла США в министра иностранных дел", — отмечают в материале.
По информации издания, глава Китая Си Цзиньпин хотел ухудшить отношения с Европой, чтобы ускорить экономический рост и "избежать новой холодной войны с США и их союзниками".
Позиция Китая в войне РФ с Украиной
Ранее союзники НАТО призвали Китай удержаться от поддержки России в ее войне против Украины. Они утверждают, что такое партнерство противоречит ценностям Североатлантического союза.
В свою очередь президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен во время своего визита в Китай выразит предупреждение Пекину о санкциях в случае поставки оружия России. Также она будет заниматься вопросом связей между государствами.