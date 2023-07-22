Очільник МЗС Великої Британії відклав свій візит до Китаю: в чому причина

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Фото: Reuters

Візит міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі до Пекіна затримався через майже місячну відсутність міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганга на публіці. Він мав прибути до Китаю наприкінці липня.

Про це пише Bloomberg.

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Погіршення зв'язків

Останнього разу китайський дипломат з'являвся у публічному просторі 25 червня під час зустрічі з офіційними особами Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

"Затримка поїздки Клеверлі показує, як дипломатичні зв'язки Китаю можуть постраждати від того, що довше крутяться питання навколо Ціня, який минулого року перескочив з посла США в міністра закордонних справ", — зазначають у матеріалі.

За інформацією видання, очільник Китаю Сі Цзіньпін хотів полішпити стосунки з Європою, аби пришвидшити економічний зріст та "уникнути нової холодної війни зі США та їхніми союзниками".

Позиція Китаю у війні РФ з Україною

Раніше союзники НАТО закликали Китай утриматися від підтримки Росії в її війні проти України. Вони стверджують, що таке партнерство суперечить цінностям Альянсу.

Своєю чергою президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований від такої пропозиції КНР.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну щодо санкцій в разі постачання зброї Росії. Також вона буде займатися питанням зв'язків між державами.