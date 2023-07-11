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Партнерство КНР і Росії суперечить цінностям Альянсу, — союзники НАТО

11 липня 2023 23:29
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Козюк Тетяна
редактор
Партнерство КНР і Росії суперечить цінностям Альянсу, — союзники НАТО
Президент РФ Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Союзники НАТО закликали Китай утриматися від підтримки Росію у її війні проти України. Вони стверджують, що таке партнерство суперечить цінностям Альянсу. 

Про це йдеться у спільній заяві союзників НАТО

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Як стверджують країни-члени НАТО, "спроби РФ і Китаю підірвати міжнародний порядок суперечать цінностям Альянсу". 

"Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійний член Ради Безпеки ООН, засудити агресійну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль Росії, припинити поширювати фальшивий наратив Росії, звинувачуючи Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України, а також дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. Ми особливо закликаємо КНР діяти відповідально та утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії", — йдеться у заяві. 

Нагадаємо, Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх ​​отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями.

Додамо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.

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