Партнерство КНР і Росії суперечить цінностям Альянсу, — союзники НАТО

Президент РФ Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS

Союзники НАТО закликали Китай утриматися від підтримки Росію у її війні проти України. Вони стверджують, що таке партнерство суперечить цінностям Альянсу.

Про це йдеться у спільній заяві союзників НАТО.

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Як стверджують країни-члени НАТО, "спроби РФ і Китаю підірвати міжнародний порядок суперечать цінностям Альянсу".

"Ми закликаємо КНР відігравати конструктивну роль як постійний член Ради Безпеки ООН, засудити агресійну війну Росії проти України, утриматися від будь-якої підтримки воєнних зусиль Росії, припинити поширювати фальшивий наратив Росії, звинувачуючи Україну та НАТО за агресивну війну Росії проти України, а також дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН. Ми особливо закликаємо КНР діяти відповідально та утриматися від надання будь-якої летальної допомоги Росії", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Китай регулярно постачає до Росії підсанкційні чіпи та комплектуючі для військової техніки. У РФ їх ​​отримують фірми, які виробляють зброю для армії, і навіть компанії, які перебувають під західними обмеженнями.

Додамо, що президент Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Путін був дуже розчарований такою пропозицією КНР.