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У США вирішили попередити Китай щодо постачання зброї РФ, — Reuters

5 липня 2023 09:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У США вирішили попередити Китай щодо постачання зброї РФ, — Reuters
Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну щодо санкцій в разі постачання зброї Росії. Також вона буде займатися питанням зв'язків між державами.

Про це пише Reuters, посилаючись на офіційних осіб США.

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Напружена ситуація між країнами

Зазначається, що військові зв'язки між США та Китаєм є заморожені. Також додаткова напруга створюється намірами Пекіна щодо запровадження обмежень на експорт деяких матеріалів.

"Представники США кажуть, що очікують "відвертих" дискусій під час візиту Єллен 6-9 липня після раптового оголошення Пекіном у понеділок про контроль над експортом деяких продуктів галію та германію, які широко використовуються в напівпровідниках, а також нового закону про контршпигунство, обидва розглядаються як потенційно шкідливі для фірм США", — йдеться у повідомленні.

У Штатах не очікують на жодні серйозні прориви, проте Єллен буде наполягати на тому, що відкривати нові шляхи зв'язку та координації з питань економіки. 

Проблеми в армії США

В армії США зароджується рекрутингова криза: кількість військовослужбовці, які вступають на службу, скорочується. Ситуацію напружує ще той факт, що "розчаровані ветерани" відмовляють молодь приєднувалися до лав армії. 

Нагадаємо, позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою". Врегулювати конфлікт потрібно шляхом діалогу і переговорів.

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