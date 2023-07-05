У США вирішили попередити Китай щодо постачання зброї РФ, — Reuters

Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: AP

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну щодо санкцій в разі постачання зброї Росії. Також вона буде займатися питанням зв'язків між державами.

Про це пише Reuters, посилаючись на офіційних осіб США.

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Напружена ситуація між країнами

Зазначається, що військові зв'язки між США та Китаєм є заморожені. Також додаткова напруга створюється намірами Пекіна щодо запровадження обмежень на експорт деяких матеріалів.

"Представники США кажуть, що очікують "відвертих" дискусій під час візиту Єллен 6-9 липня після раптового оголошення Пекіном у понеділок про контроль над експортом деяких продуктів галію та германію, які широко використовуються в напівпровідниках, а також нового закону про контршпигунство, обидва розглядаються як потенційно шкідливі для фірм США", — йдеться у повідомленні.

У Штатах не очікують на жодні серйозні прориви, проте Єллен буде наполягати на тому, що відкривати нові шляхи зв'язку та координації з питань економіки.

Проблеми в армії США

В армії США зароджується рекрутингова криза: кількість військовослужбовці, які вступають на службу, скорочується. Ситуацію напружує ще той факт, що "розчаровані ветерани" відмовляють молодь приєднувалися до лав армії.

Нагадаємо, позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою". Врегулювати конфлікт потрібно шляхом діалогу і переговорів.