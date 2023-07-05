У США вирішили попередити Китай щодо постачання зброї РФ, — Reuters
Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час свого візиту до Китаю висловить попередження Пекіну щодо санкцій в разі постачання зброї Росії. Також вона буде займатися питанням зв'язків між державами.
Про це пише Reuters, посилаючись на офіційних осіб США.
Напружена ситуація між країнами
Зазначається, що військові зв'язки між США та Китаєм є заморожені. Також додаткова напруга створюється намірами Пекіна щодо запровадження обмежень на експорт деяких матеріалів.
"Представники США кажуть, що очікують "відвертих" дискусій під час візиту Єллен 6-9 липня після раптового оголошення Пекіном у понеділок про контроль над експортом деяких продуктів галію та германію, які широко використовуються в напівпровідниках, а також нового закону про контршпигунство, обидва розглядаються як потенційно шкідливі для фірм США", — йдеться у повідомленні.
У Штатах не очікують на жодні серйозні прориви, проте Єллен буде наполягати на тому, що відкривати нові шляхи зв'язку та координації з питань економіки.
Проблеми в армії США
В армії США зароджується рекрутингова криза: кількість військовослужбовці, які вступають на службу, скорочується. Ситуацію напружує ще той факт, що "розчаровані ветерани" відмовляють молодь приєднувалися до лав армії.
Нагадаємо, позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою". Врегулювати конфлікт потрібно шляхом діалогу і переговорів.