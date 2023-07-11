Ожидаем исторических решений: Шмигаль о саммите НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: Правительственный портал

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Украина ожидает исторических решений, которые приблизят страну к членству в Альянсе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Украина на саммите НАТО

"Вступление в НАТО — это один из геополитических приоритетов Украины. Но здесь и сейчас для нас также важна практическая поддержка, которую оказывает НАТО и страны-члены Альянса. Эта помощь делает наши Силы обороны сильнее, помогает освобождать наши территории. Спасибо за это. Рассчитываем, что такая поддержка будет еще более последовательной и систематической", — заявил Шмигаль.

Он добавил, что Украина — неотъемлемый элемент мировой архитектуры безопасности.

"Сейчас мы на передовой борьбе за ценности, вокруг которых создавался Альянс. Поэтому наша страна так же нужна НАТО, как и НАТО нужна нашей стране", — подчеркнул украинский премьер.

Напомним, в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится 11-12 июля. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения.

В столицу Литвы прибыла и Украинская делегация. Так, в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

А министр обороны Алексей Резников заявил, что на саммите Украина и Франция подпишут меморандум по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.