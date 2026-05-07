Новий Цивільний кодекс може обмежити свободу слова: правозахисник

Правозахисник Володимир Яворський. Фото: кадр із відео

У проєкті нового Цивільного кодексу суттєво розширюється право на приватне життя. Документ значно розширює обмеження щодо поширення інформації про конкретних людей — зокрема у соцмережах та медіа. Це одночасно створює ризики для свободи слова і "наступає" на свободу медіа.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив правозахисник Володимир Яворський.

Нові правила приватності можуть змінити роботу журналістів та активістів

"Тобто, що ви можете говорити про конкретну людину... І про кого ви можете говорити, і яким чином ви можете це говорити — ця проблема, вона буде мати відображення дуже сильне. Наприклад, для антикорупційних активістів. Тобто, чи що ви можете писати про певних приватних людей чи людей, які дотичні до влади", — каже Яворський.

Правозахисник пояснив, що нові обмеження можуть заборонити говорити приватно про конкретну людину чи писати про неї в соцмережі.

"Тобто, будь-які поширені інформації в Facebook чи в медіа, воно, в принципі, практично однаково. Це неможливо в Україні. Ну, це дуже складно. Тобто, в нас був встановлений певний такий баланс між свободою слова і приватністю, який законодавчо був регульований трошки більше 10 років назад. І були встановлені бар'єри, наприклад, проти того, щоб позиватися до медіа. А цей Цивільний кодекс, він порушується статус-кво, бо він вводить дуже багато таких інструментів, які дає людині більше захисту", — додав він.

Читайте також:

Також, за словами експерта, у цьому документі є ще багато інших проблем.

Як писали Новини.LIVE, 28 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про новий Цивільний кодекс. Його готували майже шість років з участю сотень експертів. До другого читання парламент має значно доопрацювати документ.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в новому Цивільному кодексі, зокрема, будуть враховані права військових. Нардепи планують закріпити за воїнами право бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі. За словами глави ВРУ, у цьому документі ціла низка питань зорієнтована на війну.