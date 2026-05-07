Головна Політика Новий Цивільний кодекс може обмежити свободу слова: правозахисник

Новий Цивільний кодекс може обмежити свободу слова: правозахисник

Дата публікації: 7 травня 2026 11:11
Правозахисник Володимир Яворський. Фото: кадр із відео

У проєкті нового Цивільного кодексу суттєво розширюється право на приватне життя. Документ значно розширює обмеження щодо поширення інформації про конкретних людей — зокрема у соцмережах та медіа. Це одночасно створює ризики для свободи слова і "наступає" на свободу медіа.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив правозахисник Володимир Яворський.

Нові правила приватності можуть змінити роботу журналістів та активістів

"Тобто, що ви можете говорити про конкретну людину... І про кого ви можете говорити, і яким чином ви можете це говорити ця проблема, вона буде мати відображення дуже сильне. Наприклад, для антикорупційних активістів. Тобто, чи що ви можете писати про певних приватних людей чи людей, які дотичні до влади", — каже Яворський.

Правозахисник пояснив, що нові обмеження можуть заборонити говорити приватно про конкретну людину чи писати про неї в соцмережі.

"Тобто, будь-які поширені інформації в Facebook чи в медіа, воно, в принципі, практично однаково. Це неможливо в Україні. Ну, це дуже складно. Тобто, в нас був встановлений певний такий баланс між свободою слова і приватністю, який законодавчо був регульований трошки більше 10 років назад. І були встановлені бар'єри, наприклад, проти того, щоб позиватися до медіа. А цей Цивільний кодекс, він порушується статус-кво, бо він вводить дуже багато таких інструментів, які дає людині більше захисту", — додав він.

Також, за словами експерта, у цьому документі є ще багато інших проблем.

Як писали Новини.LIVE, 28 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про новий Цивільний кодекс. Його готували майже шість років з участю сотень експертів. До другого читання парламент має значно доопрацювати документ.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в новому Цивільному кодексі, зокрема, будуть враховані права військових. Нардепи планують закріпити за воїнами право бути похованими на Національному військово-меморіальному кладовищі. За словами глави ВРУ, у цьому документі ціла низка питань зорієнтована на війну. 

журналісти активісти Цивільний кодекс
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
