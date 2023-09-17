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"Нельзя терпеть": Эрдоган намекнул, что может блокировать вступление Швеции в НАТО

17 сентября 2023 19:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Нельзя терпеть": Эрдоган намекнул, что может блокировать вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении договоренностей и намекнул на то, что Анкара может продолжить блокировать вступление страны в НАТО. Однако еще на Вильнюсском саммите в июле турецкий лидер обещал ратифицировать заявку осенью.

Об этом говорится в издании Dagsavisen.

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Эрдоган может блокировать вступление Швеции в НАТО

Сообщается, что Эрдоган обвинил Швецию в том, что страна не выполняет свои договоренности, касающиеся "борьбы с террористами". Как отмечает глава Турции, страна наоборот отправляет террористов на демонстрации под эгидой шведской полиции.

"Они не выполняют свои обязательства. Они закрывают глаза на террористическую деятельность на улицах Стокгольма. И, конечно, это нельзя терпеть", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция не может гарантировать, что одобрит заявку Швеции в НАТО, пока Стокгольм не начнет выполнять часть своего соглашения.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на доклад Европарламента. Он заявил, что его страна может "порвать" с Европейским союзом.

Также мы писали, что в ближайшем будущем предстоят изменения по вопросу "зернового соглашения". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была возобновлена.

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