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Києву треба "пом'якшити свій підхід" задля відновлення зернової угоди, — Ердоган

4 вересня 2023 23:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Києву треба "пом'якшити свій підхід" задля відновлення зернової угоди, — Ердоган
Президенти Туреччини та Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін у Сочі 4 вересня 2023 року. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційному Києву необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої РФ вийшла в липні. Такої думки дотримуєься Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це пише агенція CNN.

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Зернова угода

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що задля можливості робити спільні кроки з Росією, Україна має пом'якшити свій підхід.

"Особливо зараз важливе зерно, яке спрямовуватиметься в найменш розвинені злиденні африканські країни", — заявив турецький президент.

При цьому він заявив, що Туреччина підготувала нову пропозицію ООН щодо відновлення "зернової угоди".

Також Ердоган повідомив, що президент РФ Володимир Путін запропонував відправити 1 млн. тонн зерна до найбідніших країн. Туреччина цю ініціативу підтримує.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Чорноморська зернова угода неодмінно має бути відновлена. Але це має статися не за рахунок виконання забаганок і шантажу Російської Федерації.

При цьому Дмитро Кулеба наголосив, що у відносинах між лідерами України та Туреччини існує довіра. Він висловив сподівання, що вже скоро Президент України зустрінеться з турецьким колегою.

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