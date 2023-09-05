Ердоган назвав умови Росії в обмін на продовження "зернової угоди"
В найближчому майбутньому мають бути зміни щодо питання "зернової угоди". За словами Ердогана, Туреччина активно співпрацює з ООН, аби ініціатива була відновлена.
Про це президент Туреччини заявив в коментарі журналістам, пише Анадолу.
Що сказав Ердоган
Турецький лідер сподівається, що буде досягнуто найближчим часом "хороших результатів", які допоможуть відновити "зернову угоду". За його словами, вони "виправдають очікування".
"Росія має два особливі запити. Один — це підключення Російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT, а другий — страхування суден, що використовуються у перевезеннях", — пояснив політик.
Співпраця з ООН
Він додав, що його країна співпрацює з ООН, аби відродити "зернову угоду" та додав, що обговорить це питання з генсеком Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.
"Гутерріш запропонував не прямий SWIFT, як того хотіли росіяни, а проміжний механізм, який виник би в результаті транзакції SWIFT", — зазначив Ердоган.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.