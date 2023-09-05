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Ердоган назвав умови Росії в обмін на продовження "зернової угоди"

5 вересня 2023 15:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ердоган назвав умови Росії в обмін на продовження "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: пресслужба президента РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В найближчому майбутньому мають бути зміни щодо питання "зернової угоди". За словами Ердогана, Туреччина активно співпрацює з ООН, аби ініціатива була відновлена.

Про це президент Туреччини заявив в коментарі журналістам, пише Анадолу.

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Турецький лідер сподівається, що буде досягнуто найближчим часом "хороших результатів", які допоможуть відновити "зернову угоду". За його словами, вони "виправдають очікування".

"Росія має два особливі запити. Один — це підключення Російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT, а другий — страхування суден, що використовуються у перевезеннях", — пояснив політик.

Співпраця з ООН

Він додав, що його країна співпрацює з ООН, аби відродити "зернову угоду" та додав, що обговорить це питання з генсеком Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку.

"Гутерріш запропонував не прямий SWIFT, як того хотіли росіяни, а проміжний механізм, який виник би в результаті транзакції SWIFT", — зазначив Ердоган.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.

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