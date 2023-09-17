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"Не можна терпіти": Ердоган натякнув, що може блокувати вступ Швеції в НАТО

17 вересня 2023 19:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Не можна терпіти": Ердоган натякнув, що може блокувати вступ Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Швецію у невиконанні домовленостей і натякнув на те, що Анкара може продовжити блокувати вступ країни в НАТО. Однак, ще на Вільнюському саміті у липні турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку восени. 

Про це йдеться у виданні Dagsavisen.

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Повідомляється, що Ердоган звинуватив Швецію у тому, що країна не виконує своїх домовленостей, які стосуються "боротьби з терористами". Натомість, як наголошує глава Туреччини, країна навпаки відправляє терористів на демонстрації під егідою шведської поліції. 

"Вони не виконують своїх зобов'язань. Вони закривають очі на терористичну діяльність на вулицях Стокгольма. І, звичайно, це не можна терпіти", — заявив Ердоган. 

За його словами, Туреччина не може гарантувати, що схвалить заявку Швеції у НАТО поки Стокгольм не почне виконувати частину своєї угоди. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на доповідь Європарламенту. Він заявив, що його країна може "порвати" з Європейським Союзом.

Також ми писали, що в найближчому майбутньому мають бути зміни щодо питання "зернової угоди". За словами Ердогана, Туреччина активно співпрацює з ООН, аби ініціатива була відновлена.

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