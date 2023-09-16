Ердоган заговорив про "розрив" Туреччини з ЄС

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на доповідь Європарламенту. Він заявив, що його країна може "порвати" з Європейським Союзом.

Про це повідомляє Reuters.

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У звіті, ухваленому на початку цього тижня, говориться, що процес вступу Туреччини до 27-членного блоку не може відновитися за нинішніх обставин. У ньому міститься заклик до ЄС вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Видання зазначає, що Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори "зайшли в глухий кут" через порушення прав людини та поваги до верховенства права.

"ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, в найближчому майбутньому мають бути зміни щодо питання "зернової угоди". За словами Ердогана, Туреччина активно співпрацює з ООН, аби ініціатива була відновлена.

Також ми писали, що Європарламент офіційно звинуватив білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка у співпраці з російськими воєнними злочинами в Україні та зажадав створення окремого трибуналу для розгляду цього питання. Крім того, дипломати наголошують на ролі Лукашенка у порушеннях прав людини та репресіях проти білорусів.