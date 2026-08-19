Назначение Сибиги министром иностранных дел: ключевые заявления в Верховной Раде

Кандидат на должность главы МИД Андрей Сибига. Фото: пресс-служба МИД

Андрей Сибига выступил в Верховной Раде перед голосованием по вопросу о его назначении на должность министра иностранных дел Украины. В ходе выступления он обозначил основные задачи и приоритеты своей будущей работы на этой должности. Сегодня Рада примет решение по его кандидатуре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Основные тезисы из выступления Сибиги

Во время выступления в Верховной Раде Сибига назвал прекращение войны главной задачей для Украины.

Среди ключевых направлений работы он выделил достижение мира, вступление Украины в ЕС и НАТО, а также поддержку украинской диаспоры во всем мире. По словам Сибиги, для завершения войны необходимы не только дипломатические усилия, но и сила Украины на поле боя.

"Нет ничего важнее, чем окончание войны", — подчеркнул он.

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Сибига отметил, что дипломатия должна играть особую роль в достижении мира, однако ее эффективность напрямую зависит от ситуации на фронте.

Среди наиболее актуальных задач кандидат назвал укрепление противовоздушной обороны и защиты от баллистических угроз. По его словам, Украина также должна постепенно достичь самодостаточности в вопросах производства и обеспечения вооружением.

Отдельным приоритетом Сибига назвал европейскую и евроатлантическую интеграцию. Целью дипломатической работы, по его словам, должно стать открытие всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Глава МИД также обратил внимание на развитие украинского экспорта, в частности продовольственного. Он отметил, что Украина договорилась с соседними государствами о транзите украинской продукции.

Еще одним направлением Сибига назвал работу по сохранению поддержки Украины за рубежом.

"Украинская дипломатия готова к борьбе вместе с парламентом", — добавил Сибига.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада утвердила состав правительства, премьер-министром которого стал Сергей Корецкий. Однако руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел парламент на тот момент не утвердил.

18 августа депутаты вернулись к пленарным заседаниям после длительной паузы. В повестке дня значилось девять законопроектов, однако из-за воздушной тревоги их не успели рассмотреть. Кадровые решения в ходе этого заседания не были предусмотрены повесткой дня.