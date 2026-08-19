Призначення Сибіги міністром МЗС: ключові заяви у Верховній Раді

Кандидат на посаду очільника МЗС Андрій Сибіга. Фото: пресслужба МЗС

Андрій Сибіга виступив у Верховній Раді перед голосуванням щодо його призначення на посаду міністра закордонних справ України. Під час виступу він окреслив основні завдання та пріоритети майбутньої роботи на посаді. Сьогодні Рада визначиться щодо його кандидатури.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на засідання парламенту.

Основні тези з виступу Сибіги

Під час виступу у Верховній Раді Сибіга назвав припинення війни головним завданням для України.

Серед ключових напрямів роботи він виокремив досягнення миру, вступ України до ЄС і НАТО, а також підтримку світового українства. За словами Сибіги, для завершення війни необхідні не лише дипломатичні зусилля, а й сила України на полі бою.

"Немає нічого важливішого за закінчення війни", — наголосив він.

Читайте також:

Сибіга зазначив, що дипломатія має відігравати особливу роль у досягненні миру, однак її ефективність напряму залежить від ситуації на фронті.

Серед найбільш нагальних завдань кандидат назвав посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних загроз. За його словами, Україна також має поступово досягти самодостатності у питаннях виробництва та забезпечення озброєнням.

Окремим пріоритетом Сибіга назвав європейську та євроатлантичну інтеграцію. Метою дипломатичної роботи, за його словами, має стати відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Глава МЗС також звернув увагу на розвиток українського експорту, зокрема продовольчого. Він зазначив, що Україна домовилася із сусідніми державами про транзит української продукції.

Ще одним напрямом Сибіга назвав роботу зі збереження підтримки України за кордоном.

"Українська дипломатія готова до боротьби разом із парламентом", — додав Сибіга.

Як писали Новини.LIVE,16 липня Верховна Рада обрала склад уряду, прем’єр-міністром якого став Сергій Корецький. Проте керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ парламент на той момент не затвердив.

18 серпня депутати повернулися до пленарних засідань після тривалої паузи. У порядку денному бил дев’ять законопроєктів, проте через повітряну тривогу їх не встигли розглянути. Кадрові рішення під час цього засідання не були передбачені порядком денним.