На следующей неделе Зеленский посетит Румынию, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Румынию. Визит главы государства может состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Digi24.

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Визит Зеленского в Румынию

"Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с визитом в Румынию", — сообщает издание со ссылкой на источники.

Это будет первый визит украинского лидера в Румынию с начала полномасштабного вторжения России.

Издание пишет, что поездка Зеленского не будет частью турне по нескольким странам. Ожидается специальный визит только в Румынию. Глава государства встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими должностными лицами.

СМИ напоминает, что эту поездку ранее анонсировал украинский премьер Денис Шмыгаль для Digi24. Тогда он сказал, что Зеленский скоро приедет в Румынию.

Напомним, 5 октября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудили оборонное сотрудничество.

Также мы писали, что в Гранаде состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского у короля Испании Филиппа VI. Он поблагодарил за постоянную поддержку страны.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что привезет украинский лидер Владимир Зеленский после визита в Испанию. Страна получит пусковые установки ЗРК Hawk.