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У Гранаді відбулася аудієнція Зеленського в короля Іспанії

5 жовтня 2023 22:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Гранаді відбулася аудієнція Зеленського в короля Іспанії
Король Іспанії Філіп VI та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 жовтня, у Гранаді відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського в короля Іспанії Філіпа VI. Він подякував за незмінну підтримку країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі. 

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Аудієнція Зеленського в короля Філіпа VI

"Дякую Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України", — наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна цінує допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, в боротьбі країни за спільні європейські цінності.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони, аби не допустити ймовірних вражень об'єктів критичної інфраструктури в зимову пору року. Також на фронті буде збільшена кількість далекобійної артилерії. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про новий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. За його словами, він містить "гучні" питання.

Додамо, сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили оборону співпрацю.

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