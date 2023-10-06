Наступного тижня Зеленський відвідає Румунію, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Румунію. Візит глави держави може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє Digi24.

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Візит Зеленського до Румунії

"Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Румунії", — повідомляє видання з посиланням на джерела.

Це буде перший візит українського лідера до Румунії з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Видання пише, що поїздка Зеленського не буде частиною турне декількома країнами. Очікується спеціальний візит лише до Румунії. Глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

ЗМІ нагадує, що цю поїздку раніше анонсував український прем'єр Денис Шмигаль для Digi24. Тоді він сказав, що Зеленський незабаром приїде до Румунії.

Нагадаємо, 5 жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили оборону співпрацю.

Також ми писали, що у Гранаді відбулася аудієнція Президента України Володимира Зеленського в короля Іспанії Філіпа VI. Він подякував за незмінну підтримку країни.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що привезе український лідер Володимир Зеленський після візиту до Іспанії. Країна отримає пускові установки ЗРК Hawk.