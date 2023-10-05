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Україна й Велика Британія розширять оборонну співпрацю, — Зеленський

5 жовтня 2023 20:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна й Велика Британія розширять оборонну співпрацю, — Зеленський
Зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Президента України Володимира Зеленського. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили оборону співпрацю.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з Сунаком

"Під час зустрічі з Ріші Сунаком обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України", — розповів глава держави.

За словами Зеленського, Україна та Велика Британія продовжать і розширять оборонну співпрацю.
 
Сторони також обговорили шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.

Також ми писали, що під час першої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було обговорено безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Окрім того, лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій державі ЗРК Patriot. 

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