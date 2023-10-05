Україна й Велика Британія розширять оборонну співпрацю, — Зеленський
Сьогодні, 5 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорили оборону співпрацю.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з Сунаком
"Під час зустрічі з Ріші Сунаком обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України", — розповів глава держави.
За словами Зеленського, Україна та Велика Британія продовжать і розширять оборонну співпрацю.
Сторони також обговорили шляхи експорту зерна й погодилися з необхідністю захисту свободи судноплавства в Чорному морі.
Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України.
Також ми писали, що під час першої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном було обговорено безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Окрім того, лідери обговорили перспективи формування партнерських та дружніх відносин між країнами.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони, зокрема, обговорили передачу нашій державі ЗРК Patriot.