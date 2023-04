"Самая большая в мире база": в НАПК рассказали, сколько человек уже внесено в список спонсоров войны

Глава НАПК Александр Новиков

В список спонсоров и причастных к развязанной россией войны уже внесены 24 тысячи человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество лиц.

Об этом глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Список спонсоров войны

"Любая иностранная компания, которая продолжает работать в российской федерации, спонсирует убийства украинцев. Национальное агентство по предотвращению коррупции с первых дней войны по предложению Министерства иностранных дел идентифицирует причастных к российской войне. Мы создали крупнейшую в мире базу причастных к войне. Это 24 тысячи человек. В Украине за счет функционирования этой базы наложены санкции на самое большое в мировой истории количество человек", — сказал Новиков.

По его словам, отдельной частью этого проекта является международный реестр спонсоров войны, в который вносятся международные компании, до сих пор работающие в россии. Он автоматически индексируется специальной базой данных, поэтому любой банк или зарубежное ведомство увидит, что та или иная компания подсвечивается отметкой как ведущая не социально ответственный бизнес, а финансирующая войну.

"57% потребителей в мире придерживаются стандартов потребления продукции и услуг у социально ответственных компаний…. То есть, на самом деле это огромное репутационное давление для того, чтобы такие компании несли потери из-за своего участия в российской войне", — добавил глава НАПК.

Кто оказался в списке

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупнейшего китайского строительного подрядчика в РФ China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) в перечень международных спонсоров войны.

Туда же уже попали компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Бондюэль, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International.

Роль НАПК в санкционной политике определена в Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанной Стэнфордской международной рабочей группой по российским санкциям.

Напомним, 1 апреля Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. К тому же в список попали граждане россии.

Также ранее Совет нацбезопасности и обороны принял новые санкции против агрессоров. В санкционный список, куда включили не только российские компании, но и иранские и сирийские, вошли более 400 физических и юридических лиц.

Добавим, международная рабочая группа по вопросам санкций против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол, совместно с экспертами Киевской школы экономики исследовали, как ограничения повлияли на российскую экономику за последний год.