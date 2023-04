"Найбільша в світі база": в НАЗК розповіли, скільки осіб уже внесено до списку спонсорів війни

Голова НАЗК Олександр Новіков

До переліку спонсорів та причетних до розв'язаної росією війни вже внесено 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков сказав у ефірі телемарафону.

Список спонсорів війни

"Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у російській федерації, спонсорує убивства українців. Національне агентство з питань запобігання корупції з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує причетних до російської війни. Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб", — сказав Новіков.

За його словами, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у рф. Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну.

"57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній…. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні", — додав голова НАЗК.

Хто опинився у списку

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло найбільшого китайського будівельного підрядника в рф China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Туди ж вже потрапили компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Нагадаємо, 1 квітня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти колишнього президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва. До того ж у список потрапили громадяни рф.

Також раніше Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові санкції проти агресорів. До санкційного списку, куди включили не тільки російські компанії, а й іранські та сирійські, увійшло понад 400 фізичних і юридичних осіб.

Додамо, міжнародна робоча група з питань санкцій проти рф, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол, спільно з експертами Київської школи економіки дослідили, як обмеження вплинули на російську економіку за останній рік.