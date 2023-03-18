Зеленський оголосив нові санкції проти росії та її іранських і сирійських посіпак
Рада нацбезпеки та оборони ухвалила нові санкції проти агресорів. До санкційного списку, куди включили не тільки російські компанії, а й іранські та сирійські, увійшло понад 400 фізичних і юридичних осіб.
Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації.
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Нові санкції
Президент у вечірньому відеозверненні заявив про нові санкції проти росії. У новому санкційному списку, за словами Володимира Зеленського — понад 400 фізичних осіб та компаній.
Крім власне російських фірм, до списку включені представники Ірану та Сирії, які допомагають росії воювати проти України.
"Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу", — запевнив глава держави.
Захистити Україну
Володимир Зеленський знову нагадав, що єдиним варіантом завершення війни може бути звільнення усіх окупованих територій України.
"Є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо", — зазначив Президент України.
Нагадаємо, міжнародна робоча група з питань санкцій проти рф, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол, спільно з експертами Київської школи економіки дослідили, як обмеження вплинули на російську економіку за останній рік.
Експерти вважають, що вплив санкційного навантаження на російську економіку, зокрема на її торгівлю й державний сектор, продовжує посилюватись. Це зумовлено впровадженням експортних обмежень на енергоносії рф. Вони наголосили, що 2023 рік може стати переломним в економічному впливі на росію.
Фото: пресслужба Президента