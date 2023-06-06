На Банковой резко высказались об ООН, которая праздновала день русского языка

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на празднование дня русского языка в ООН на фоне катастрофы в Новой Каховке. По его словам, организация обнулила остатки своей репутации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с ООН не о чем говорить.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона, а Владимир Зеленский на пресс-конференции.

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Реакция Подоляка

"ООН сегодня, мне кажется, окончательно обнулила свои остатки репутации. Ну потому что столь неадекватно реагировать на крупную, масштабную экологическую катастрофу в Восточной Европе и демонстрировать, что вы не понимаете, что террорист в виде РФ это сделал сознательно, ну это выглядит странно", — подчеркнул Подоляк.

Он рассказал, что Украина созывает Совбез ООН, поскольку нужно зафиксировать и заявить о факте подрыва Каховской ГЭС. По его словам, власти должны начать юридическую фиксацию преступления. Это может привести к определенным ордерам МУС.

"Это будет однозначно. Там будут все, кто отдавал приказы, и Путин как человек, начавший преступление агрессии", — добавил Подоляк.

Комментарий Зеленского

Украинский лидер считает, что важные гуманитарные решения, в том числе обмен всех на всех, можно воплотить, когда РФ ослабнет еще больше. По его словам, уже сейчас очевидно, что оккупанты не смогут захватить всю страну.

Зеленский рассказал, что сейчас повлиять на обмен пленными могут те, кто имеет влияние на РФ и связи с ней, однако об ООН речь больше не идет.

"Если мы берем Организацию Объединенных Наций — с одной стороны, они помогали с зерновым коридором, а с другой — у нас сегодня подрыв нашей станции, а Генассамблея ООН поздравляет с днем русского языка. Я ничего не могу сказать после этого ООН, о чем мне сегодня с ними говорить?" — добавил Зеленский.

Напомним, Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, спровоцировавшего экологическую катастрофу в Украине, отмечает День русского языка. В ООН предлагают следить за своей работой на русском языке.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на празднование ООН дня русского языка в день подрыва Каховской ГЭС. По его словам, пока оккупанты чувствуют себя безнаказанными, они будут продолжать разрушать цивилизованный мир.

Добавим, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал празднование дня русского языка в ООН в день подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что организация игнорирует величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия.