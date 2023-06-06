В день підриву росіянами Каховської ГЕС у ООН святкують день російської мови

Представник країни-агресора в ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ

Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує День російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Про це повідомляє офіційна Twitter-сторінка Організації Об’єднаних Націй.

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День російської мови в ООН

Незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану Росією в України, та на черговий військовий злочин — підрив росіянами Каховської ГЕС, що загрожує затопленню низки населених пунктів на берегах Дніпра, у Організації Об’єднаних Націй продовжують толерувати країну-агресора.

Так, сьогодні в ООН святкують День російської мови, який пов’язаний із днем народження російського письменника ХІХ століття Олександра Пушкіна.

Просування російської мови

Також у ООН просувають російську мову на своїх медіамайданчиках.

Зокрема, Twitter ООН закликав слідкувати за новинами про роботу Організації Об’єднаних Націй російською мовою.

ООН святкує День російської мови

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.