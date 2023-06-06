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В день підриву росіянами Каховської ГЕС у ООН святкують день російської мови

6 червня 2023 09:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В день підриву росіянами Каховської ГЕС у ООН святкують день російської мови
Представник країни-агресора в ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує День російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Про це повідомляє офіційна Twitter-сторінка Організації Об’єднаних Націй.

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День російської мови в ООН

Незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану Росією в України, та на черговий військовий злочин — підрив росіянами Каховської ГЕС, що загрожує затопленню низки населених пунктів на берегах Дніпра, у Організації Об’єднаних Націй продовжують толерувати країну-агресора.

Так, сьогодні в ООН святкують День російської мови, який пов’язаний із днем народження російського письменника ХІХ століття Олександра Пушкіна.

Просування російської мови

Також у ООН просувають російську мову на своїх медіамайданчиках.

Зокрема, Twitter ООН закликав слідкувати за новинами про роботу Організації Об’єднаних Націй російською мовою.

ООН святкує День російської мови
ООН святкує День російської мови

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

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