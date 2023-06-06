"Навіщо мовчати?": Ніколенко прокоментував святкування дня російської мови в ООН

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Фото: скриншот з відео

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував святкування дня російської мови в ООН у день підриву Каховської ГЕС. Він зазначив, що організація ігнорує найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття.

Про це Олег Ніколенко написав у Twitter.

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"Російські командири віддадуть наказ підірвати Каховську греблю російською мовою. Який в день в ООН для святкування російської мови!" — наголосив Ніколенко.

За його словами, ООН розповідає про культурне розмаїття тоді, коли РФ підірвала Каховську ГЕС в Херсонській області.



"ООН твітує про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією. Навіщо мовчати?", — додав речник МЗС.

Russian commanders will have given the order to blow up the Kakhovka Dam in Russian. What a day at the UN to celebrate Russian language! @UnitedNationsRU tweets about cultural diversity, ignoring the biggest catastrophe in Europe in decades caused solely by Russia. Why be silent? https://t.co/8z5PIyfs8P — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 6, 2023

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує День російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Додамо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на святкування ООН дня російської мови в день підриву Каховської ГЕС. За його словами, допоки окупанти відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ.