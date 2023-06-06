Україна хоче скликати Радбез ООН через підрив Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. У Міністерстві закордонних справ України різко відреагували на черговий терористичний акт РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС.

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Реакція МЗС на підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів по обидві сторони Дніпра.

У МЗС розповіли, що підрозділи Нацполіції та ДСНС Херсонської області вживають термінових заходів для евакуації людей. Наразі триває оповіщення мешканців тимчасово окупованого лівобережжя області.

"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування", — йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що підрив дамби Каховської ГЕС — це техногенний та екологічний тероризм, а також найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття. Там зазначили, що це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС може виникнути небезпека на окупованій Запорізькій АЕС.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС. Техногенний злочин РФ підтверджує високу актуальність Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки", — йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що РФ повинна відшкодувати всі наслідки свого злочину.

Радбез ООН через підрив ГЕС

У заяві також звернулися до країн "Групи Семи" та ЄС. МЗС закликало невідкладно розглянути накладення на РФ нових далекосяжних санкцій.

"За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич розповів про катастрофу на Каховській ГЕС в Міжнародному суді ООН.