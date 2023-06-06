На Банковій різко висловились про ООН, яка святкувала день російської мови

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на святкування дня російської мови в ООН на тлі катастрофи в Новій Каховці. За його словами, організація обнулила залишки своєї репутації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з ООН не має про що говорити.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону, а Володимир Зеленський на пресконференції.

Читайте також:

Реакція Подоляка

"ООН сьогодні, мені здається, остаточно обнулила свої залишки репутації. Ну тому що настільки неадекватно реагувати на велику, масштабну екологічну катастрофу в Східній Європі і демонструвати, що ви не розумієте, що терорист у вигляді РФ це зробив свідомо, ну це виглядає дивно", — наголосив Подоляк.

Він розповів, що Україна скликає Радбез ООН, оскільки потрібно зафіксувати та заявити про факт підриву Каховської ГЕС. За його словами, влада повинна розпочати юридичну фіксацію злочину. Це може призвести до певних ордерів МКС.

"Це буде однозначно. Там будуть усі, хто віддавав накази, і Путін як людина, яка розпочала злочин агресії", — додав Подоляк.

Коментар Зеленського

Український лідер вважає, що важливі гуманітарні рішення, зокрема обміну всіх на всіх, можна втілити, коли РФ ослабне ще більше. За його словами, вже зараз очевидно, що окупанти не зможуть захопити всю країну.

Зеленський розповів, що наразі повпливати на обмін полоненими можуть ті, хто мають вплив на РФ і звʼязки з нею, однак про ООН більше не йдеться.

"Якщо ми беремо Організацію Обʼєднаних Націй — з одного боку, вони допомагали з зерновим коридором, а з іншого — у нас сьогодні підрив нашої станції, а Генасамблея ООН вітає з днем російської мови. Я нічого не можу сказати після цього ООН, про що мені сьогодні з ними говорити?" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує день російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на святкування ООН дня російської мови в день підриву Каховської ГЕС. За його словами, допоки окупанти відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ.

Додамо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував святкування дня російської мови в ООН у день підриву Каховської ГЕС. Він зазначив, що організація ігнорує найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття.